7 Mar 2026 Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti
7 Mar 2026 I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca
7 Mar 2026 Referendum, le ragioni del no alla Camera del Lavoro
7 Mar 2026 Dall’odio nasce arte: successo per il Vandal Finissage firmato Conti Borbone
7 Mar 2026 Circolo Vela Cremona, open day il 21 marzo
Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno e sfoggia l’anello di fidanzamento da un milione di dollari

Aryna Sabalenka ha ormai abituato il pubblico a grandi giocate. E soprattutto, sa come far parlare di sé. La numero uno del ranking mondiale ha debuttato nel Wta 1000 di Indian Wells battendo senza troppa fatica Himeno Sakatsume con il punteggio di 6-4 6-2. Con una particolarità: la bielorussa ha giocato il suo match d’esordio nel torneo con un anello da 12 carati in bella vista. Un regalo ricevuto pochi giorni fa dal suo compagno e futuro marito Georgios Frangulis, che proprio in California le ha chiesto di sposarlo con un anello del valore stimato di un milione di dollari. Insomma, non malissimo.  

La fuoriclasse bielorussa ha parlato del regalo in conferenza stampa: “È molto comodo. Abbiamo controllato due volte che non ci fosse alcun rischio di perdere il diamante, quindi mi sentivo abbastanza tranquilla a indossarlo”. Poi, la battuta: “È anche molto brillante. Spero che la mia avversaria si distragga guardandolo”.  

 

