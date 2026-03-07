Sono uno dei punti di forza della scuola Materna San Giovanni di Croce Santo Spirito di Castelvetro: sono i lavoratori per i bambini che entrano nel vivo e nel pieno del programma. Le maestre Barbara Ragozzino e Danila Pezzoni stanno realizzando i programmi didattici previsti nei laboratori accolti con grande entusiasmo da tutti i bimbi.

Danila sta proseguendo il progetto “Letargo” nel laboratorio artistico, con una vera e propria opera d’arte che raffigura la stagione invernale. I bimbi più grandi, armati di colori vivaci, attraverso tecniche differenti quali ad esempio la spugnatura, la pittura a pennello e con l’ausilio di strumenti di decoro alternativi come il cotone, hanno riprodotto un’opera di Karla Gerard dal titolo “Paesaggio invernale”. Karla Gerard è un artista americana contemporanea, famosa per i suoi paesaggi fiabeschi perfetti per i bambini, perché usa forme semplici come cerchi e linee ondulate.

Barbara invece ha preparato le attività del laboratorio scientifico per tutti i bimbi dell’infanzia e quest’anno anche per i più piccoli della sezione Primavera. I bimbi hanno visto molte fotografie legate al mondo della natura e la maestra ha spiegato loro anche le varie fasi del ciclo vitale delle piante. Successivamente nell’entusiasmo generale per la manipolazione del terriccio e dei semi che ha fatto sentire i bimbi protagonisti dei miracoli prima solo raccontati, hanno seminato nell’orto didattico pomodori, zucchine, fagiolini, carote, insalata ed erbe aromatiche. Seguiranno quindi tutto il ciclo da loro iniziato verificando e curando i germogli, la nascita delle piante, la raccolta dei frutti.

L’importanza di questi lavori è molteplice. I bimbi apprendono la concezione del tempo e dell’attesa, la relazione causa effetto nella necessità di innaffiare le piante e di curarne l’esposizione alla luce per farle crescere. Il lavoro nell’orto didattico all’aperto stimola ancora di più la cooperazione dei bimbi per la necessità di lavorare insieme nella preparazione del terreno, nella ripulitura dalle erbacce per far crescere meglio le piante e al contempo permette loro un’esperienza multisensoriale nell’esplorazione delle consistenze della terra, della distinzione degli odori e dei suoni della natura.

