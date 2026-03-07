Video Pillole
Turismo Magazine – 7/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Viaggi, 3.500 prenotazioni a rischio per la crisi in Medio Oriente
– Turismo crocieristico motore strategico per la crescita in Europa
– Via libera alle norme contro le false recensioni online
mgg/azn
– Viaggi, 3.500 prenotazioni a rischio per la crisi in Medio Oriente
– Turismo crocieristico motore strategico per la crescita in Europa
– Via libera alle norme contro le false recensioni online
mgg/azn
© Riproduzione riservata