Diritto e democrazia in aula: avvocati e giornalisti spiegano agli studenti la riforma della giustizia

L’aula magna del Liceo Ghisleri ha ospitato recentemente un incontro di approfondimento sul referendum giustizia, un’iniziativa rivolta specificamente agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Aselli. L’evento è stato concepito per offrire ai futuri elettori una panoramica completa su un tema di forte attualità istituzionale.

Nella prima fase della mattinata, gli avvocati Micol Parati ed Elena Guerreschi hanno guidato i presenti attraverso le tappe fondamentali che hanno portato alla proposta di riforma. Il loro intervento ha permesso di delineare con precisione il contesto politico e giuridico necessario per comprendere le radici della consultazione. Successivamente, l’attenzione si è spostata sull’analisi tecnica dei singoli quesiti referendari, esaminati nel dettaglio grazie al contributo del giornalista Francesco Gottardi.

L’intera iniziativa è stata organizzata dai rappresentanti degli studenti — Ciaco, Mattioli, Mazzolari e Tozzi — sfruttando le ore del monteore d’istituto. Grazie a questo sforzo organizzativo, i ragazzi hanno potuto beneficiare di un momento di alta formazione, volto a promuovere una maggiore consapevolezza civica e una conoscenza più approfondita degli strumenti che regolano la nostra democrazia.

© Riproduzione riservata