Cina, lo spettacolo degli uccelli migratori in viaggio verso Nord
Con l’arrivo della primavera, grandi stormi di uccelli migratori iniziano il loro viaggio verso nord dalla contea di Eryuan, a Dali, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.
I laghi e le zone umide dell’area forniscono un importante punto di sosta lungo la loro rotta migratoria stagionale. (XINHUA/ITALPRESS)
(Fonte video: Xinhua)
