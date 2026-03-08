Ultime News

8 Mar 2026 Giacchetta: "Ci sentiamo derubati di un rigore, meritiamo rispetto"
8 Mar 2026 Nicola: "Voglio una Cremo affamata tutta la gara, non solo nel secondo tempo"
8 Mar 2026 Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari
8 Mar 2026 Cade dal cavallo imbizzarrito: morta 37enne cremonese
8 Mar 2026 Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio
Video Pillole

Cina, lo spettacolo degli uccelli migratori in viaggio verso Nord

Con l’arrivo della primavera, grandi stormi di uccelli migratori iniziano il loro viaggio verso nord dalla contea di Eryuan, a Dali, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.
I laghi e le zone umide dell’area forniscono un importante punto di sosta lungo la loro rotta migratoria stagionale. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/abr/mca1

(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...