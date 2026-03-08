Ultime News

8 Mar 2026 Referendum giustizia, il 12 marzo presentazione libro di Sallusti
8 Mar 2026 8 marzo, "Rivogliamo Area Donna" ricorda la battaglia di Cristina
8 Mar 2026 Corsa Rosa, grande partecipazione per celebrare l'8 marzo con lo sport
8 Mar 2026 "Orto collettivo", torna il progetto di laboratorio a Borgo Loreto
8 Mar 2026 Cremonese, a Lecce sale la tensione per lo scontro diretto
Da noi… a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

(Adnkronos) – Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda oggi, domenica 8 marzo, dalle 17.20 su Rai 1. 

 

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Marcella Bella, una delle voci femminili più riconoscibili della musica italiana, con una carriera che dura da oltre cinquant’anni, segnata da grandissimi successi tra cui l’intramontabile “Montagne verdi”; Fabrizio Biggio, in onda tutti i giorni con Fiorello a “La Pennicanza” su Rai Radio2, e dal 10 marzo protagonista con Lino Guanciale, in prima serata su Rai 1, della nuova serie “Le libere donne”, sullo psichiatra Mario Tobino; Francesco Cicchella e Angelo Pintus, due tra i comici più amati e apprezzati dal pubblico, che hanno spesso collaborato in eventi e spettacoli, tra imitazioni e parodie esilaranti, attualmente entrambi in tour: Cicchella con lo spettacolo “Tante belle cose” e Pintus con “Nabana”. 

