Domenica In, oggi nuovo appuntamento: tutti gli ospiti in studio

(Adnkronos) – Reduci dal recente successo sanremese, Elettra Lamborghini, con il brano “Voilà”, e Francesco Renga, con “Il meglio di me”, ospiti oggi 8 marzo del nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda dalle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La puntata ospiterà anche numerosi protagonisti del cinema e della televisione, a partire da Alessandro Gassmann che presenterà la nuova serie-tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” in cui interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, in onda da lunedì 9 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai 1, diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Vanessa Scalera parlerà della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai, che torna da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 per la regia di Francesco Amato.

Rocco Papaleo interverrà, invece, in veste di regista per presentare il suo nuovo film “Il bene comune”, nelle sale dal 12 marzo, che vede nel cast Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera.

Dalla serie cult “Mare Fuori” arriverà Vincenzo Ferrera, l’amatissimo “Beppe”, per raccontare la sesta stagione dello show, disponibile con i primi sei episodi dal 4 marzo su RaiPlay.

Ci sarà anche uno spazio dedicato a Domenico Caliendo, il “piccolo guerriero” scomparso a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli che sarà ricordato dalla sua mamma Patrizia Mercolino.

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme al conduttore di “FarWest” Salvo Sottile.

Infine, Enzo Miccio analizzerà i look della 76ª edizione del Festival di Sanremo, mentre Teo Mammucari, con la sua consueta ironia, intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.