Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio

In occasione della Festa della Donna, il Questore di Cremona ha voluto compiere un gesto simbolico e floreale nei confronti di Carlotta, la poliziotta rimasta ferita nei giorni scorsi durante un intervento alla Motorizzazione di Cremon, quando è stata colpita da un cittadino nigeriano con un coccio di bottiglia di vetro.

“Un segno di vicinanza e riconoscenza per il coraggio e la professionalità dimostrati in servizio” fanno sapere dagli uffici di via dei Tribunali. Il Questore ha voluto ringraziare personalmente la poliziotta per l’intervento svolto e per l’impegno con cui ogni giorno rappresenta la Polizia di Stato.

Carlotta, da parte sua, ha raccontato di aver tratto anche aspetti positivi da questa esperienza, sottolineando il grande sostegno ricevuto dai colleghi e dalle tante persone che le hanno manifestato affetto e solidarietà.

Per quanto riguarda l’aggressore, l’arresto del cittadino nigeriano è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, alla luce dei precedenti penali e dei pregressi a suo carico, nonché della ritenuta indole assolutamente inaffidabile e pericolosa.

Un gesto semplice, ma ricco di significato, nel giorno in cui si celebrano la forza, il coraggio e la dedizione delle donne.

