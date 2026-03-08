Gp Australia, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale
(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, e le classifiche Piloti e Costruttori.
1. George Russell (Mercedes) – 58 giri in 1h23’06”801
2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 2”974
3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15”519
4. Lewis Hamilton (Ferrari) + 16”144
5. Lando Norris (McLaren) + 51”741
6. Max Verstappen (Red Bull) + 54”617
7. Oliver Bearman (Haas) a 1 giro
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro
9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 giro
10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 giro
11. Esteban Ocon (Haas) a 1 giro
12. Alex Albon (Williams) a 1 giro
13. Liam Lawson (Racing Bulls) a 1 giro
14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 giri
15. Carlos Sainz (Williams) a 2 giri
16. Sergio Perez (Cadillac) a 3 giri.
1. George Russell (Mercedes) – 25 punti
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 punti
3. Charles Leclerc (Ferrari) – 15 punti
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 punti
5. Lando Norris (McLaren) – 10 punti
6. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti
7. Oliver Bearman (Haas) – 6 punti
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti
9. Gabriel Bortoleto (Audi/Sauber) – 2 punti
10. Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto.
1. Mercedes – 43 punti
2. Ferrari – 27 punti
3. McLaren – 10 punti
4. Red Bull Racing – 8 punti.
5. Haas – 6 punti.
6. Racing Bulls – 4 punti.
7. Audi – 2 punti.
8. Alpine – 1 punto.