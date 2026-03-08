Sono rientrati in Italia la maggior parte (non tutti) dei cremonesi rimasti bloccati dall’altra parte del mondo a causa dei disagi al traffico aereo per lo scoppio della guerra in Iran e gli scali negli Emirati. Nella notte l’arrivo dalla Thailandia a Malpensa, dopo un viaggio letteralmente intorno al mondo per Nicholas Antony Gelati Ruggeri.

Ci racconta, pronto finalmente a ritirare l’auto in aeroporto. “Siamo partiti da Koh Samui, arrivati su Bangkok, poi da Bangkok in Vietnam, dal Vietnam alla Corea del Sud a Seoul. Da Seoul un volo intercontinentale verso gli Stati Uniti d’America, a San Francisco per l’esattezza, da San Francisco a Lisbona, e da Lisbona finalmente a Milano-Malpensa. Ora ritiro la macchina e tornerò a Cremona”.

Continua Nicholas: “La situazione dove eravamo noi, quindi in Thailandia, è stata una situazione sempre molto tranquilla, quindi nessun tipo di allarmismo, nessun tipo di preoccupazione. L’unica preoccupazione appunto era dovuta al fatto che la compagnia aerea ci avesse cancellato il volo senza darci la possibilità di riproteggerci su altri voli. Abbiamo dovuto optare appunto per un giro del mondo dall’altra parte che si è rivelato molto positivo perché gli scali che avevamo visto nella parte alta del Medio Oriente proprio ieri sono stati chiusi”.

