Ultime News

8 Mar 2026 Violenza contro le donne, Della Giovanna: "Dato resta stabile, serve fare di più"
8 Mar 2026 I segreti del Torrazzo: all'Adafa incontro col progettista del Museo Verticale
8 Mar 2026 Referendum giustizia, il 12 marzo presentazione libro di Sallusti
8 Mar 2026 8 marzo, "Rivogliamo Area Donna" ricorda la battaglia di Cristina
8 Mar 2026 Corsa Rosa, grande partecipazione per celebrare l'8 marzo con lo sport
Cultura e spettacoli

I segreti del Torrazzo: all'Adafa incontro col progettista del Museo Verticale

L'architetto Fabio Bosio sarà ospite dell'associazione martedì 10 febbraio per un incontro in cui svelerà tante cose sulla celebre torre in muratura

Il Torrazzo (foto: Studio B12)
Fill-1

I segreti e le meraviglie del Torrazzo: a raccontarli sarà l’architetto Fabio Bosio, il progettista del Museo Verticale. L’appuntamento è per martedì (10 marzo) alle 17.30 nella sede dell’Adafa di via Palestro 32.

Il noto professionista, mediante slide inedite, porterà il pubblico dal cortile di Giovanni Baldesio fino alla Terrazza sulla città. Un viaggio virtuale che rivelerà i segreti dell’orologio dei Divizioli, passando dalla Sala dell’astronomia alla cella campanaria, per poi abbracciare la Pianura Padana dalla spettacolare Terrazza. Alla fine della conversazione verrà offerto un aperitivo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...