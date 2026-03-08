Cultura e spettacoli
I segreti del Torrazzo: all'Adafa incontro col progettista del Museo Verticale
L'architetto Fabio Bosio sarà ospite dell'associazione martedì 10 febbraio per un incontro in cui svelerà tante cose sulla celebre torre in muratura
I segreti e le meraviglie del Torrazzo: a raccontarli sarà l’architetto Fabio Bosio, il progettista del Museo Verticale. L’appuntamento è per martedì (10 marzo) alle 17.30 nella sede dell’Adafa di via Palestro 32.
Il noto professionista, mediante slide inedite, porterà il pubblico dal cortile di Giovanni Baldesio fino alla Terrazza sulla città. Un viaggio virtuale che rivelerà i segreti dell’orologio dei Divizioli, passando dalla Sala dell’astronomia alla cella campanaria, per poi abbracciare la Pianura Padana dalla spettacolare Terrazza. Alla fine della conversazione verrà offerto un aperitivo.
