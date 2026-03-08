I segreti del Torrazzo: all'Adafa incontro col progettista del Museo Verticale

I segreti e le meraviglie del Torrazzo: a raccontarli sarà l’architetto Fabio Bosio, il progettista del Museo Verticale. L’appuntamento è per martedì (10 marzo) alle 17.30 nella sede dell’Adafa di via Palestro 32.

Il noto professionista, mediante slide inedite, porterà il pubblico dal cortile di Giovanni Baldesio fino alla Terrazza sulla città. Un viaggio virtuale che rivelerà i segreti dell’orologio dei Divizioli, passando dalla Sala dell’astronomia alla cella campanaria, per poi abbracciare la Pianura Padana dalla spettacolare Terrazza. Alla fine della conversazione verrà offerto un aperitivo.

