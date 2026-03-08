Ultime News

8 Mar 2026 Violenza contro le donne, Della Giovanna: "Dato resta stabile, serve fare di più"
8 Mar 2026 I segreti del Torrazzo: all'Adafa incontro col progettista del Museo Verticale
8 Mar 2026 Referendum giustizia, il 12 marzo presentazione libro di Sallusti
8 Mar 2026 8 marzo, "Rivogliamo Area Donna" ricorda la battaglia di Cristina
8 Mar 2026 Corsa Rosa, grande partecipazione per celebrare l'8 marzo con lo sport
Nazionali

Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna al palazzetto per le gare della figlia Ginevra

(Adnkronos) –
Giorgia Meloni sveste per un pomeriggio i panni della presidente del Consiglio e si ritrova a Tivoli da mamma. In un video pubblicato da Canale 10, si vede la premier entrare nel Palazzetto dello sport Paolo Tosto della cittadina laziale ieri, sabato 7 marzo, per fare da supporto alla figlia Ginevra, impegnata nelle gare del Campionato regionale Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) Lazio, nella disciplina di Modern Contemporary nella categoria Under 11 classe C. 

 

La premier ha scelto così di passare qualche ora del suo sabato pomeriggio accanto alla figlia Ginevra.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...