Nicola: "Voglio una Cremo affamata tutta la gara, non solo nel secondo tempo"

Al termine della gara tra Lecce e Cremonese, vinta dai padroni di casa per 2-1, ha parlato in conferenza stampa mister Davide Nicola.

Il suo punto di vista sul rigore? Come giudica la prestazione?

“Per quanto riguardo l’episodio finale io sono d’accordo con il nostro direttore sportivo Giacchetta. A me però non piace spostare l’attenzione sull’episodio, commento la prestazione, di cui sono soddisfatto, credo nel nostro obbiettivo. All’inizio entrambe le squadre erano prudenti, poi era necessario imprimere il proprio ritmo; subito il 2-0 forse chiunque altro poteva crollare, invece con un assetto e una garra diversa abbiamo fatto un gran secondo tempo e forse meritavamo di più. A me interessa questo atteggiamento qua, poi se devo fare l’elenco dei torti subiti allora posso dirvi che alcuni situazioni sono evidenti e l’arbitro deve intervenire”.

Come si spiega la differenza tra primo e secondo tempo?

“Noi abbiamo sentito la partita, poi capiremo durante la settimana. Su questa stagione non avevamo aspettative, si percepisce l’entusiasmo della piazza, paradossalmente noi, come gruppo squadra, questo non possiamo permettercelo, dobbiamo tenere la testa bassa e pedalare, poi vedere alla fine”.

Altro gol subito su calcio piazzato, c’è un problema evidente…

“Concordo, se prendi 4 gol ravvicinati così quando non ne avevi mai, presi vuol dire che c’è più di una motivazione. Ad oggi servono soluzioni diverse, le troveremo. Secondo me parte dalla capacità di leggere quello che ti accade e reagire, al massimo. Noi non lo abbiamo fatto, ma si può migliorare e io ci credo”.

Cosa avete detto negli spogliatoi dopo questa squadra?

“Non dico cose diverse, dico le stesse cose che dico qui in conferenza. Ho detto che voglio vedere una squadra come quella vista nel secondo tempo, alcune partite le abbiamo fatte così. Io credo che le gare si sentano per ciò che rappresentano ora, lo avevamo detto, nessuno vuole sbagliare. Io voglio vedere una Cremonese completa e affamata tutta la gara, non solo il secondo tempo”.

Vedremo quindi una Cremonese con il 4-4-2?

“Voglio di più, prendiamo Vandeputte che è importante per noi, ma tutti devono essere arrabbiati e affamati, passa tutto da qui. Noi dobbiamo arrivare all’obbiettivo, senza paura. Valuteremo anche il cambio di modulo in settimana”.

Conta la tattica, oltre alla fame…

“Abbiamo fatto partite con il nostro sistema dove abbiamo dimostrato calcio e risultati, ora dobbiamo però capire come giocare con una diversa pressione addosso. Quando sei sotto 2-0 devi spingere di più, senza paura, questo è quello che voglio, ma ci arriviamo”.

