Cremonese, la reazione nella ripresa non basta: il Lecce vince 2-1

Un primo tempo di grande difficoltà, poi la reazione nella ripresa, che però non basta per ottenere un risultato positivo. La Cremonese perde lo scontro diretto con il Lecce. Al Via del Mare i salentini vanno sul doppio vantaggio con Pierotti e Stulic, nella ripresa il gol di Bonazzoli per il 2-1 finale.

Dopo una prima fase di studio, i grigiorossi, in maglietta nera, si rendono pericolosi con un colpo di testa di Bianchetti, bloccato da Falcone. Poco prima invece Vardy e Bonazzoli non erano riusciti a sfruttare un’ottima situazione di contropiede. Al 16’ i ragazzi di Nicola provano a far male al Lecce su calcio d’angolo, ma il tentativo di Vandeputte viene respinto da Siebert. Al 18’ Bonazzoli calcia col destro, la palla entra nella disponibilità di Thorsby che di testa sfiora il palo. Al 23’ i padroni di casa la sbloccano: calcio d’angolo battuto dalla destra da Gallo, Pierotti di testa anticipa Audero per l’1-0. Al 29’ la reazione grigiorossa con il filtrante di Maleh per Vardy, ma col mancino l’attaccante inglese colpisce debole, Falcone blocca in due tempi. Al 35’ Pierotti mette dentro per Stulic che colpisce a botta sicura, Bianchetti respinge in corner. Il direttore di gara, dopo revisione al Var, assegna calcio di rigore per un tocco di braccio. Dal dischetto Stulic è freddo e trova il 2-0.

Nell’intervallo Nicola corre ai ripari e opta per il triplo cambio: dentro Djuric, Zerbin e Payero, fuori Vardy, Bianchetti e Vandeputte. Cremo che passa al 4-4-2. I grigiorossi rientrano con la giusta convinzione nel secondo tempo e la riaprono subito. Sponda di testa di Djuric per Bonazzoli che col mancino batte Falcone. Al 58’ Djuric ci prova in rovesciata, ma Falcone è attento. Poco dopo Coulibaly calcia di prima col destro, palla a lato. Al 67’ Barbieri tira dai venticinque metri, ma la mira è alta. Al 69’ Ramadani cerca l’angolino da fuori, Audero si supera. All’87’ Payero trova la rete del 2-2 a seguito di un rimpallo, ma il direttore di gara annulla per un tocco col braccio del centrocampista argentino. Al 94’ sponda di Djuric per Payero che calcia e trova la parata di Falcone, sulla respinta ci prova anche Bonazzoli, ma il portiere salentino si esalta. Sull’ultima azione della partita Sanabria viene spinto a terra nell’area avversaria, ma l’arbitro non viene richiamato al Var e non assegna un rigore piuttosto evidente. E’ l’ultima emozione di un match che regala i tre punti ai salentini.. E’ l’ultima emozione di un match che regala i tre punti ai salentini.

Cremonese che resta a quota 24 punti, i salentini invece salgono a 27. Prossimo impegno per i grigiorossi lunedì 16 marzo allo Zini contro la Fiorentina.

