"Orto collettivo", torna il progetto di laboratorio a Borgo Loreto

Torna anche nel 2026 Orto Collettivo il laboratorio realizzato dall’Associazione Città Rurale e Circolo Legambiente Vedoverde Cremona, con la collaborazione del Centro di Servizio per il Volontariato, Comitato di Quartiere 5 e Comune di Cremona.

Si tratta di un’esperienza di condivisione di tempo, lavoro e raccolto: non è un corso di orticoltura, ma un’attività concreta in cui si impara facendo insieme.

I partecipanti coltiveranno ortaggi di stagione come pomodori, zucchine, melanzane, insalate, ecc., scegliendo le varietà in modo da garantire un raccolto equo per tutti. Si svolge presso l’orto urbano “Borgo Loreto” di Cremona e negli spazi del Csv.

Non sono necessarie competenze specifiche, ma spirito di collaborazione e autonomia nelle attività manuali. Gli attrezzi saranno forniti dall’organizzazione.

Le attività iniziano a marzo e proseguono fino alla fine di settembre, con possibilità di valutare un orto invernale. Il laboratorio è a numero chiuso per assicurare un’esperienza di qualità e un raccolto adeguato ai partecipanti e le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, saranno raccolte fino al 16 marzo.

Per scoprire meglio come si svolge, lunedì 9 marzo alle ore 17.45 presso il CSV in via San Bernardo 2 a Cremona, si terrà una riunione aperta a tutti. Per info cittarurale@gmail.com

