8 Mar 2026 Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari
8 Mar 2026 Cade dal cavallo imbizzarrito: gravissima 37enne cremonese
8 Mar 2026 Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio
8 Mar 2026 Cremonese, la reazione nella ripresa non basta: il Lecce vince 2-1
8 Mar 2026 Violenza contro le donne, Della Giovanna: "Dato resta stabile, serve fare di più"
Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l’Italia

(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, domenica 8 marzo, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross SB-LL2 (classe di competizione per atleti con disabilità fisiche agli arti inferiori). L’azzurro ha regalato così all’Italia la terza medaglia della spedizione (dopo l’argento di Chiara Mazzel e il bronzo di Giacomo Bertagnolli), portando per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Dietro di lui, l’australiano Tudhope e il coreano Lee. 

