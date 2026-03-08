Ultime News

8 Mar 2026 Referendum giustizia, il 12 marzo presentazione libro di Sallusti
8 Mar 2026 8 marzo, "Rivogliamo Area Donna" ricorda la battaglia di Cristina
8 Mar 2026 Corsa Rosa, grande partecipazione per celebrare l'8 marzo con lo sport
8 Mar 2026 "Orto collettivo", torna il progetto di laboratorio a Borgo Loreto
8 Mar 2026 Cremonese, a Lecce sale la tensione per lo scontro diretto
Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo

ROMA (ITALPRESS) – Merito, rispetto e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo: è la strategia messa a punto da Terna che, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile. L’attenzione alle competenze femminili si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di Diversity & Inclusion di Terna, che comprende la certificazione e il Piano Strategico per la Parità di Genere 2024–2026, basato su selezione e leadership inclusiva, equità remunerativa, formazione e sensibilizzazione per promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso.

