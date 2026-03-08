Ultime News

8 Mar 2026 Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari
8 Mar 2026 Cade dal cavallo imbizzarrito: gravissima 37enne cremonese
8 Mar 2026 Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio
8 Mar 2026 Cremonese, la reazione nella ripresa non basta: il Lecce vince 2-1
8 Mar 2026 Violenza contro le donne, Della Giovanna: "Dato resta stabile, serve fare di più"
Tg Ambiente – 8/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Scuola, 30 milioni per progetti didattici in difesa dell’ambiente
– Microplastiche nello zucchero, oltre mille particelle nelle bustine da bar
– A Genova la raccolta differenziata è un gioco di squadra
– Pianeta Acqua, consegna premio Anter al Sindaco Gualtieri
