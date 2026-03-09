Campus, il Politecnico di Cremona tra nuova sede e nuovi corsi

Torna Campus, la trasmissione curata da Massimo Lanzini su Cremona città universitaria. Nella puntata in onda lunedì 9 marzo alle 20.30 andremo alla scoperta dei corsi di laurea che il Politecnico ha attivato nella nuova sede della ex caserma Manfredini. A partire dalla innovativa triennale in Process Engineering al via l’anno prossimo.

Entrare in una casa nuova significa dar vita a nuovi progetti. E’ quanto accade al polo cremonese del Politecnico di Milano, che con l’ingresso da quest’anno nella ex caserma Manfredini recuperata a sede universitaria lancia l’innovativa laurea triennale.

Sarà erogata interamente in inglese, intende rafforzare il respiro internazionale di Cremona città universitaria e punta a formare una innovativa figura professionale – l’ingegnere di processo – oggi più che mai utile all’interno nei moderni processi di produzione tecnologica e industriale. Ne parleranno docenti, studenti e ricercatori.

