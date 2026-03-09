Canti di montagna, al Museo del Violino arriva il Coro Vanoi

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del canto di montagna sabato 14 marzo alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, dove si potrà assistere al concerto del Coro Vanoi di Canal San Bovo (Trento) diretto dal maestro Paolo Scalet, compagine tra le più accreditate nell’interpretazione di questo particolare genere corale che vantava tra i propri estimatori anche il “divino” pianista Arturo Benedetti Michelangeli. La serata è in collaborazione con Museo del Violino e Fondazione Arvedi Buschini. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. In programma brani tra i più popolari del repertorio alpino, da Vecchio scarpone a Belle rose du printemps.

Il Coro Vanoi nasce nell’ottobre del 1989 per iniziativa di alcuni amanti del canto di montagna provenienti da tutte le frazioni della vallata, composta da una trentina di elementi. Il Coro fa il suo esordio in occasione delle feste patronali e altre ricorrenze annuali con i brani più noti del repertorio dei canti di montagna. Nel 1992 il Coro ufficializza la sua iscrizione alla Federazione Cori del Trentino.

Nel 2001 pubblica il primo cd dal titolo Cantate Homini Cantate Domino che comprende non solo brani di musica popolare ma anche la Missa Melodica del Maestro Don Luigi Loss, sacerdote e musicista di Canal San Bovo. Il coro partecipa a diverse trasferte sia in regione che in altre località italiane: Chioggia, Bologna, Genova, Roma, Bolzano, Macerata, Mantova, Padova e Vicenza. Nel 2007 il coro incide il secondo cd dal titolo Montagna amica e un dvd dal titolo Sul sentiero dei ricordi. Nel 2009 festeggia i primi 20 anni di attività con diversi appuntamenti, tra i quali spiccano la Santa Messa al Santuario di San Silvestro e il concerto del Coro Trentino SOSAT presso la chiesa di Canal San Bovo. Dal 2012 il coro organizza la rassegna corale Armonie del Vanoi che porta a esibirsi in Valle realtà corali diverse per tipologia e per provenienza. In occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia il ministero dei beni culturali ha Dichiarato il coro Vanoi Coro di Interesse Nazionale. Nel 2014 festeggia i 25 anni di attività e nel 2015 partecipa a diverse iniziative culturali per il centenario della Grande Guerra, pubblicando il suo ultimo lavoro, un cd intitolato Di Canto in Canto in collaborazione con l’Ensemble di Clarinetti della Scuola musicale di Primiero. Sempre nel 2015 il Coro Vanoi partecipa come rappresentante della coralità trentina all’Expo di Milano. Nel 2019 in occasione del trentennale il Coro Vanoi presenta un film-spettacolo girato interamente nella Valle del Vanoi e interpretato dai coristi. Una storia che parla di emigrazione, di guerra, di lavoro, di rinascita, una storia umana che s’intreccia con quella della nostra Valle regalando profonde emozioni e spunti di riflessione. Nel mese di ottobre il coro va in trasferta a Roma e ha la straordinaria occasione di accompagnare l’entrata di Papa Francesco in piazza San Pietro nel corso dell’udienza generale. Nel 2024 il Coro partecipa alla 3ª edizione del Concorso Nazionale per Cori Maschili Popolari nella Valle di Ledro (Trento), classificandosi al 5° posto e aggiudicandosi il premio speciale “Renzo Bartoli” quale miglior Coro proveniente dal Trentino e nel 2025 partecipa al 5° Concorso Nazionale per Cori Maschili Popolari “L. Pigarelli” a Pergine Valsugana (Trento)

