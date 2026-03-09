Ultime News

9 Mar 2026 "Università svelate" in tutta Italia: aderisce anche il Politecnico, campus di Cremona
9 Mar 2026 Fuga di gas in via Ippocastani: chiusa temporaneamente la strada
9 Mar 2026 Esce per portare fuori il cane e non rientra, scomparso 78enne
9 Mar 2026 Scuole d'infanzia, minoranza chiede spiegazioni su modifiche alle convenzioni
9 Mar 2026 Si svela il piano nobile di Palazzo Vescovile, le immagini degli interni
Cina: Guangzhou, maxi airbag da 9.000 m² riduce polvere e rumori nei cantieri

Un “airbag gigante” di quasi 9.000 metri quadrati è stato installato in un cantiere a Guangzhou, nel sud della Cina. In grado di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con raffreddamento intelligente e controllo della temperatura, il sistema a membrana pressurizzata blocca il 99% della polvere e mantiene il rumore del cantiere al di sotto dei 60 decibel. (XINHUA/ITALPRESS)

