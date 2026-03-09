Consob, Chiara Mosca assume l’incarico di presidente vicario: subentra a Paolo Savona

(Adnkronos) – Passaggio delle consegne al vertice della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Da oggi Chiara Mosca, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, assume l’incarico di presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo.

Mosca, professoressa associata di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, è Commissaria Consob dal 7 settembre 2021 su designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all’insediamento del nuovo Presidente. Nell’interim sarà affiancata da Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.

In occasione della fine del mandato di Savona, in carica dall’8 marzo 2019, si legge in una nota della Consob, “sono stati raccolti in un unico volume i Discorsi da lui tenuti nei sette Incontri annuali con il mercato finanziario dal 2019 al 2025”.