Davide Garufi riconfermato alla guida dei Giovani di Confcommercio

Davide Garufi è stato riconfermato alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona. La rielezione è avvenuta oggi nel corso dell’assemblea che ha provveduto anche al rinnovo del Consiglio del gruppo, uno degli organismi più importanti dell’associazione per la crescita della nuova generazione di imprenditori del terziario.

Il nuovo consiglio del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona è composto da Robert Bucur (Gruppo FIMAA), Martina Feroldi (Gruppo Commercio Ingrosso), Nadine Generali (Gruppo Professioni), Emanuele Casarini (Gruppo Professioni), Veronica Signorini (Gruppo Professioni), Alessia Masseroni (Gruppo Sport & Wellness), Cosima Neumann (Gruppo Impresa Cultura), Shubham Kumar (Gruppo Servizi).

Il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni, ha sottolineato il valore strategico del gruppo dei Giovani all’interno dell’organizzazione: “Il Gruppo Giovani è una componente fondamentale della nostra associazione. È il luogo in cui investire di più, perché da qui nasceranno i futuri dirigenti della Confcommercio e delle realtà che fanno parte del nostro sistema. È uno spazio di crescita, confronto e opportunità per comprendere sempre meglio il ruolo dell’associazione al fianco delle imprese”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal vicepresidente vicario di Confcommercio Provincia di Cremona, Marco Stanga, che proprio dal gruppo giovani ha iniziato il proprio percorso associativo: “Il Gruppo Giovani è un’esperienza importante perché permette di confrontarsi, fare sistema e crescere insieme. Io stesso sono partito da qui e so quanto possa essere formativo. Davide ha dimostrato in questi anni grande capacità e visione: sono orgoglioso del lavoro che ha svolto”.

Nel ringraziare per la fiducia ricevuta, Davide Garufi ha ribadito il ruolo centrale dei giovani imprenditori nel sistema economico locale: “In questi anni abbiamo lavorato per dare ai giovani imprenditori più voce, più occasioni di confronto e più strumenti per crescere. Oggi più che mai servono energia, visione e spirito imprenditoriale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dall’innovazione alla continuità generazionale”.

Garufi ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare il dialogo tra mondo dell’impresa e scuola, favorendo l’incontro tra studenti e aziende del territorio per raccontare concretamente cosa significa fare impresa oggi e quali opportunità offre il tessuto economico locale: “Nel nuovo mandato il Gruppo Giovani continuerà a lavorare sui temi della formazione, del networking e del rapporto con il mondo dell’istruzione, con l’obiettivo di favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo imprenditoriale”.

L’88% degli associati si colloca nella fascia tra i 25 e i 35 anni, a testimonianza di una presenza composta da imprenditori già attivi e strutturati. Il gruppo è caratterizzato da un costante ricambio generazionale – con il 31% degli ingressi avvenuti nell’ultimo anno – e da una forte diffusione sul territorio provinciale, con imprese presenti dal capoluogo ai centri minori, da Rivolta d’Adda a Casalmaggiore. La composizione settoriale vede una significativa presenza dei pubblici esercizi, accanto a servizi, commercio e a una crescente diversificazione che coinvolge professioni, benessere, alimentare, immobiliare e innovazione.

