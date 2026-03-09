Ultime News

9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
9 Mar 2026 Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro
9 Mar 2026 Cremonese, per ora non si intravedono ribaltoni in panchina
9 Mar 2026 L'eredità di Edda diventa dono: inaugurato nuovo scuolabus a Stagno Lombardo
Nazionali

Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

(Adnkronos) – In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. 

La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo. 

