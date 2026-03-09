Esce per portare fuori il cane e non rientra, scomparso 78enne

Ore di apprensione per la scomparsa di un uomo di 78 anni, che domenica intorno a mezzogiorno si è allontanato a piedi dalla sua casa in via Ippocastani, quartiere Villetta, per portare a spasso il cane, e non vi ha più fatto ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari, che abitano nel suo stesso stabile, e che non vedendolo rientrare si sono preoccupatie hanno denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri, che si sono subito attivati.

Dalla mattina di lunedì quindi scattate le ricerche in forma più estesa, coordinate dal capo di gabinetto della Prefettura, Giulia Vernizzi. Sono quindi stati attivati i vigili del fuoco, che hanno allestito il campo base in via Cattapane e hanno effettuato una mappatura dell’area.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando di Cremona, con mezzi fuoristrada e il mezzo Ucl (Unità di Comando Locale – Posto di Comando Avanzato), sotto il Comando dell’Ispettore Antincendi Andrea Foggetti. Sono state inoltre attivate risorse specialistiche, tra cui il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni) della Direzione Regionale VVF Lombardia, il Nucleo Cinofili del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e l’unità aerea del Nucleo Elisoccorso dei Vigili del Fuoco di Malpensa. In tutto sono occupati circa una quindicina di uomini.

Gli operatori hanno dapprima fatto dei sorvoli con l’elicottero, seguendo la ciclabile del Bosco ex Parmigiano, costeggiata da un corso d’acqua, fino al Mento, ma senza riuscire a individuarlo. Sono quindi stati attivati i droni, per ispezioni più mirate, mentre il nucleo cinofilo è in attesa che venga circoscritta un’area più specifica.

A supporto delle ricerche, la prefettura ha attivato anche la protezione civile di Cremona. I volontari, una quindicina in tutto, sono stati divisi in gruppi, che sono stati inviati a ispezionare ognuna delle aree individuate.

L’uomo era tornato a vivere a Cremona da pochissimi giorni, dopo aver trascorso diversi anni a Grontardo, per stare vicino al figlio e alla sua famiglia.

Quando è uscito di casa il 78enne, alto circa 1,65 cm e coi capelli bianchi, indossava un giubbotto grigio, scarpe nere e jeans. Con sè aveva il cane, un meticcio di piccola taglia. Chi lo avvistasse è invitato a chiamare il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona o dei Carabinieri.

