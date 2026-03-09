Famiglia nel bosco, ministero Giustizia ha attivato iter per invio ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila﻿

(Adnkronos) – Il ministero della Giustizia ha attivato l’iter per l’invio degli ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della vicenda della famiglia che viveva nel bosco. Proprio dopo le ultime decisioni dei magistrati, la stessa premier Giorgia Meloni aveva detto ieri di aver parlato con il ministro e che sarebbero stati inviati gli ispettori.

Nei giorni scorsi il Tribunale per i minorenni dell’Aquila aveva disposto il trasferimento in un’altra comunità educativa dei tre figli della coppia Trevallion Birmingham, interrompendo la convivenza con la madre all’interno della struttura che li ha finora ospitati a Vasto (Ch). Il provvedimento è contenuto in una nuova ordinanza con cui il collegio, presieduto dalla giudice Cecilia Angrisano, ha rivalutato la situazione alla luce delle relazioni depositate dal servizio sociale, dalla casa-famiglia e dal servizio di Neuropsichiatria infantile, evidenziando come la presenza costante della madre sia divenuta “gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”.

“Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la ‘famiglia nel bosco’, mi lasciano senza parole”, aveva scritto sui social la premier Meloni. “Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori nella natura e di collocarli in una casa-famiglia, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha stabilito di allontanare la madre dalla struttura protetta dove le era concesso di stare insieme ai figli e di separare anche i minori. È una decisione – aveva rimarcato la presidente del Consiglio – che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”.