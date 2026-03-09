Ultime News

9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
9 Mar 2026 Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro
9 Mar 2026 Cremonese, per ora non si intravedono ribaltoni in panchina
9 Mar 2026 L'eredità di Edda diventa dono: inaugurato nuovo scuolabus a Stagno Lombardo
Video Pillole

Fornero “In Italia mancano le opportunità, il rischio è perdere i giovani”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “L’Italia è un Paese con molti problemi strutturali: bisogna cancellare l’illusione che questi problemi si possano risolvere con politiche di breve termine. Il problema è la mancanza di opportunità, avere qualcosa che ti permetta di costruire un piano di vita: purtroppo il nostro Paese, sotto questo profilo, è molto carente. Noi, quindi, in una situazione di demografia in rapida diminuzione, rischiamo di perdere la parte migliore, cioè i giovani”. Lo ha detto all’Italpress Elsa Fornero, economista ed ex ministro del Lavoro, intervenuta nella giornata di apertura dell’Italian Symposium 2026, l’evento organizzato annualmente dagli studenti italiani all’estero riuniti nelle United Italian Societies.
f51/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...