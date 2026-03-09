IIS Torriani, gli studenti incontrano la testimone di giustizia Margherita Asta

In vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Centro Promozione Legalità di Cremona “Falcone e Borsellino”, in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, ha promosso, all’istituto Torriani di Cremona, nell’ambito dell’iniziativa “100 passi verso il 21 marzo 2026”, il primo di una serie incontro per sensibilizzare sul tema della legalità.

Gli studenti dell’istituto cremonese hanno avuto l’opportunità di incontrare Margherita Asta, testimone di giustizia e sopravvissuta all’attentato contro il magistrato Carlo Palermo, in cui persero la vita la madre e i fratellini. Asta ha portato la sua testimonianza di dolore e resistenza civile. Margherita, che all’epoca aveva dieci anni, si salvò perché quel mattino non era in auto con loro. Da allora ha trasformato il suo dolore in un impegno civile costante.

“Oggi siamo qua ad incontrare i ragazzi perché è importante conoscere la storia delle vittime innocenti delle mafie. Rappresentano le storie di tante vite private diventate pubbliche nel momento dell’atrocità ed è importante conoscere e salvaguardare la storia del nostro Paese per essere poi tutti i protagonisti del cambiamento, quindi una memoria che non serve soltanto ad emozionare ma serve anche a far scattare quella voglia di dire basta, di alzare la testa contro il malaffare e contro i soprusi” ha detto.

Prossimo appuntamento venerdì 13 marzo, con l’incontro con Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, imprenditrice calabrese uccisa dalla ’ndrangheta. Lui racconterà la storia della sorella e la sua battaglia per la verità.

