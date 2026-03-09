Insidie e vantaggi della Rete: l'Unuci organizza incontro con esperti a SpazioComune

Un momento di riflessione su uno dei temi più attuali della società digitale: l’uso di internet tra grandi opportunità e possibili pericoli. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico dal titolo “L’uso della rete: tra progresso e insidie”, in programma martedì 10 marzo alle ore 17:15 presso SpazioComune, in piazza Stradivari 7.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cremona e organizzata dalla sezione cremonese dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), intende offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio il mondo della rete, sempre più presente nella vita quotidiana, nel lavoro e nelle relazioni sociali.

Durante l’incontro verranno analizzati sia i vantaggi portati dall’innovazione tecnologica sia le possibili insidie legate all’uso non consapevole degli strumenti digitali, tra sicurezza informatica, tutela dei dati personali e rischi di reati online.

Relatore sarà il professor Sandro Salvati, analista e consulente negli ambiti dell’informatica forense e membro dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, sezione Criminalistica. Nel suo intervento approfondirà gli aspetti tecnici e investigativi legati ai fenomeni criminali che possono svilupparsi attraverso la rete.

Accanto a lui interverrà l’avvocata Michela Manganati, esperta degli aspetti giuridici legati alle nuove tecnologie e collaboratrice UNUCI, che illustrerà il quadro normativo e le responsabilità legali connesse all’utilizzo di internet e dei social network.

A moderare l’incontro sarà il primo capitano Antonino Di Mora, presidente dell’UNUCI di Cremona e membro dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi – sezione Criminalistica.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali e della rete.

© Riproduzione riservata