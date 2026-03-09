Iran, Tajani “Lavoriamo perché si arrivi a una de-escalation”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo ad avere relazioni diplomatiche con l’Iran, siamo per una de-escalation e continuiamo a parlare con i paesi vittime dell’aggressione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. “I nostri militari italiani che sono in Kuwait sono in sicurezza. Stiamo procedendo alla riduzione del personale a Beirut e a Baghdad a causa della situazione militare complicata e speriamo che, anche se è difficile, alla fine prevalga la diplomazia. Noi non abbiamo alcun interesse all’estensione della guerra, non siamo in guerra con nessuno né intendiamo andare in guerra contro nessuno”, ha aggiunto.

