L'assessore Beduschi: "Vicino al mondo agricolo in questa fase difficile"
Il caro energia preoccupa il settore. "Ci aspettiamo la possibilità di calmierare un po' questi costi perché altrimenti gli equilibri di queste realtà, che sono tutte medio piccole, diventeranno insostenibili”
Visita dell’assessore alla Agricoltura Alessandro Beduschi al Consorzio Agrario di Cremona. Un’occasione per l’assessore per ribadire la vicinanza al mondo agricolo in un momento di difficoltà conseguente alla guerra e al caro prezzi.
“È chiaro – afferma Beduschi – che ci aspettiamo una breve, speriamo brevissima, soluzione anche di questo conflitto per tutti i motivi del mondo. Ci aspettiamo anche la possibilità di calmierare un po’ questi costi perché altrimenti è chiaro che gli equilibri di queste realtà, che sono tutte medio e piccole e fortemente dipendenti dai carburanti, diventeranno insostenibili”.
Il presidente del Consorzio Agrario Giovanni Spoldi ha accompagnato l’assessore nella visita agli spazi della sede di via Acquaviva e presentato al responsabile lombardo dell’agricoltura il progetto Lattogeno Farm.