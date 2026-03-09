Visita dell’assessore alla Agricoltura Alessandro Beduschi al Consorzio Agrario di Cremona. Un’occasione per l’assessore per ribadire la vicinanza al mondo agricolo in un momento di difficoltà conseguente alla guerra e al caro prezzi.

“È chiaro – afferma Beduschi – che ci aspettiamo una breve, speriamo brevissima, soluzione anche di questo conflitto per tutti i motivi del mondo. Ci aspettiamo anche la possibilità di calmierare un po’ questi costi perché altrimenti è chiaro che gli equilibri di queste realtà, che sono tutte medio e piccole e fortemente dipendenti dai carburanti, diventeranno insostenibili”.

Il presidente del Consorzio Agrario Giovanni Spoldi ha accompagnato l’assessore nella visita agli spazi della sede di via Acquaviva e presentato al responsabile lombardo dell’agricoltura il progetto Lattogeno Farm.

