Ultime News

9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
9 Mar 2026 Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro
9 Mar 2026 Cremonese, per ora non si intravedono ribaltoni in panchina
9 Mar 2026 L'eredità di Edda diventa dono: inaugurato nuovo scuolabus a Stagno Lombardo
Cronaca

L'assessore Beduschi: "Vicino al mondo agricolo in questa fase difficile"

di Simone Bacchetta

Il caro energia preoccupa il settore. "Ci aspettiamo la possibilità di calmierare un po' questi costi perché altrimenti gli equilibri di queste realtà, che sono tutte medio piccole, diventeranno insostenibili”

Il servizio di CR1
Fill-1

Visita dell’assessore alla Agricoltura Alessandro Beduschi al Consorzio Agrario di Cremona. Un’occasione per l’assessore per ribadire la vicinanza al mondo agricolo in un momento di difficoltà conseguente alla guerra e al caro prezzi.

“È chiaro – afferma Beduschi – che ci aspettiamo una breve, speriamo brevissima, soluzione anche di questo conflitto per tutti i motivi del mondo. Ci aspettiamo anche la possibilità di calmierare un po’ questi costi perché altrimenti è chiaro che gli equilibri di queste realtà, che sono tutte medio e piccole e fortemente dipendenti dai carburanti, diventeranno insostenibili”.

Il presidente del Consorzio Agrario Giovanni Spoldi ha accompagnato l’assessore nella visita agli spazi della sede di via Acquaviva e presentato al responsabile lombardo dell’agricoltura il progetto Lattogeno Farm.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...