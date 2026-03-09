Morta dopo caduta a cavallo, disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente

Un territorio in lutto dopo la tragica morte di Klizia Jllary Fraglica, giovane donna di 37 anni residente a Sesto Cremonese, la cui vita è stata stroncata domenica mattina da una caduta da cavallo. Molti i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia apparsi sui social network in queste ore.

La 37enne, peraltro cavallerizza esperta, si stava allenando al centro ippico Le Valli di Isola Dovarese, quando l’animale si è imbizzarrito e l’ha disarcionata, facendola cadere. Un colpo violento, di schiena. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ai soccorritori arrivati poco dopo con auto medica ed elisoccorso. Dopo averla stabilizzata sul posto i sanitari l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morta poco dopo.

A ricostruire l’accaduto ci hanno pensato i Carabinieri di Piadena e Torre de Picenardi, che hanno raccolto le testimonianze del titolare della struttura e di un altro atleta che si stava allenando proprio in quel momento. Le indagini sono in corso per cercare di chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia. Anche per questo non è ancora stata fissata la data delle esequie.

La giovane, che si era trasferita a Sesto Cremonese da alcuni anni, aveva prima vissuto a Cremona, nel quartiere di Cavatigozzi, con i genitori e una sorella maggiore.

