Morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni

(Adnkronos) – L’attore statunitense Corey Parker, noto per le sue apparizioni nella serie tv ‘Will & Grace’ e per il ruolo nel film horror ‘Venerdì 13: il terrore continua’, è morto giovedì 5 marzo a Memphis, nello stato americano del Tennessee, dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla famiglia al sito di spettacolo Tmz.

In una dichiarazione diffusa tramite BGB Studio, la sorella Noelle Parker ha ricordato l’attore con parole di affetto: “Credo che abbia lasciato questo mondo leggero, in pace e circondato dall’amore”. Nel messaggio ha sottolineato anche la lunga amicizia e collaborazione artistica che li legava da decenni, celebrandone “il talento incredibile, la passione per il lavoro e la dedizione all’insegnamento”.

Figlio dell’attrice Rocky Parker, Corey iniziò a recitare da giovanissimo, a soli quattro anni, proseguendo l’attività durante l’adolescenza. Il suo primo credito televisivo risale a un episodio del 1983 della soap opera ‘Così gira il mondo’, mentre il debutto al cinema arrivò nel 1984 con il film ‘La casa in Hill Street’. Nel 1985 fu tra i protagonisti di ‘Venerdì 13: il terrore continua’, quinto capitolo della celebre saga horror. Nel corso della carriera prese parte anche a film come ‘Nove settimane e mezzo’, ‘L’uomo della pioggia’ e ‘Il dubbio degli dei’.

In televisione apparve in numerose produzioni statunitensi, tra cui la serie ‘In famiglia e con gli amici’, il legal drama ‘Eddie Dodd’, la sitcom ‘Flying Blind’, il revival ‘The Love Boat: The Next Wave’ e, nel 2014, un episodio della serie musicale ‘Nashville’. Nel 2000 partecipò anche a cinque episodi di ‘Will & Grace’. Parallelamente alla carriera di attore, Parker era anche un apprezzato acting coach. Dal 2000 iniziò a insegnare recitazione e nel corso degli anni tenne corsi presso diverse università statunitensi, tra cui la Duke University, il Rhodes College e la University of Memphis. Tra i progetti più recenti a cui aveva collaborato come insegnante figura anche la serie ‘Marvel Ms. Marvel’ del 2022. (di Paolo Martini)