Nel Napoletano due giovani in fuga a 200km/h, avevano della droga: arrestati

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della sezione radiomobile della Arma dei Carabinieri hanno arrestato a Giugliano in Campania due giovani napoletani di 20 e 19 anni con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, quando i militari hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca. Il conducente non si è fermato dando il via a un lungo inseguimento ad alta velocità.

tvi/mca2

(Fonte video: Carabinieri)