Obesità come patologia: il percorso MAC spiegato ai medici del territorio

Comprendere l’obesità significa smettere di colpevolizzare il paziente e iniziare a curarlo. Nella clinica San Camillo a Cremona è stato sviluppato un approccio innovativo che mette al centro la persona e la complessità della sua patologia in ottica multidisciplinare. Per questa ragione è stata organizzata, con il patrocinio della sede provinciale dell’Ordine dei Medici, una presentazione ufficiale ai medici del territorio per mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18.30. Per i pazienti con un BMI ≥ 30 kg/m², ovvero un indice di massa corporea che indica una condizione di obesità basata sul rapporto tra peso e altezza, la Casa di Cura San Camillo mette a disposizione un percorso di Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC), erogato in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Questo protocollo è studiato per offrire una risposta coordinata e personalizzata, che integra il supporto clinico, nutrizionale e psicologico. L’obiettivo è trasformare il percorso di cura in un progetto di salute a lungo termine, accompagnando il paziente dalla valutazione iniziale fino al monitoraggio costante nel tempo.

L’appuntamento segue le iniziative per il World Obesity Day 2026, l’evento periodico che quest’anno si è distinto per un messaggio forte: “8 Billion Reasons to Act on Obesity”. Oggi, infatti, l’obesità rappresenta un’emergenza sanitaria di portata globale, con profonde implicazioni sociali e collettive. I dati raccolti dalle principali organizzazioni sanitarie delineano uno scenario che richiede interventi immediati, dato che oltre 1 miliardo di persone vive attualmente con l’obesità.

È fondamentale chiarire un concetto spesso ignorato: l’obesità è una malattia cronica e recidivante, riconosciuta nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) già nel 1948.

