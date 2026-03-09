Polifonia, l'associazione musicale studentesca ora attiva al Campus di Cremona del PoliMi

Uno spazio in cui condividere la passione per la musica, coltivando arte e creatività: è l’Associazione Polifonia, fondata nel 2019 dagli studenti del Politecnico di Milano per dare impulso a un’identità musicale all’interno dell’Ateneo, realtà che ora è operativa anche al Campus di Cremona dove conta già una trentina di iscritti.

Dallo scorso novembre hanno preso il via i laboratori settimanali, con un programma eterogeneo che include jazz, musica da camera, gruppo tecnico. Numerose poi le iniziative in cantiere, fra eventi interni al Polo Territoriale ed esterni in città come jam-sessions e concerti.

Polifonia suscita particolare interesse nei giovani che frequentano il Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering erogato a Cremona, più in generale è rivolta agli studenti iscritti al Politecnico ma intende interagire con il tessuto urbano in modo che ogni incontro diventi fonte di conoscenza e magari collaborazione. Le modalità di adesione sono pubblicate sui social dell’Associazione.

