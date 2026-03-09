Ultime News

9 Mar 2026 Si svela il piano nobile di Palazzo Vescovile, le immagini degli interni
9 Mar 2026 Giornate FAI di Primavera: aperti Palazzo Lodi Zaccaria e Palazzo Grasselli
9 Mar 2026 I numeri ci sono, si può partire: all'Aselli l'intelligenza artificiale arriva in aula
9 Mar 2026 Premio Barbieri: opportunità per giovani impegnati in iniziative di solidarietà
9 Mar 2026 IIS Torriani, gli studenti incontrano la testimone di giustizia Margherita Asta
Scoperta una staffetta della droga a Roma, arrestati due pusher

ROMA (ITALPRESS) – Un sistema di spaccio basato su una “staffetta” tra auto è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Primavalle, a Roma. In manette sono finiti un 41enne albanese e una 24enne romana, gravemente indiziati in concorso dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento. Le indagini, condotte dagli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma e dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, sono partite dall’osservazione di una piccola utilitaria parcheggiata sempre nello stesso punto della strada.

(Fonte video: Polizia di Stato)

