Scuole d'infanzia, minoranza chiede spiegazioni su modifiche alle convenzioni

Il Comune di Cremona renda pubblici i dati relativi agli iscritti nelle scuole statali, comunali e paritarie, al numero di posti garantiti dal sistema e soprattutto ai costi effettivi sostenuti dall’amministrazione. Ma soprattutto quanto costi realmente al Comune un posto nelle scuole comunali, al netto delle rette pagate dalle famiglie e includendo anche costi indiretti come immobili, utenze e manutenzioni, e che questo dato venga confrontato con il contributo pubblico destinato alle scuole paritarie.

E’ quello che chiede un’interrogazione a risposta scritta depositata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale dai consiglieri comunali Jane Alquati (Lega), Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami (Novità a Cremona), Andrea Carassai (Forza Italia).

La minoranza intende fare chiarezza sui costi del sistema delle scuole dell’infanzia a Cremona e sulle intenzioni dell’amministrazione rispetto alle convenzioni con le scuole paritarie.

“Prima di cambiare un sistema che da anni garantisce servizi alle famiglie serve trasparenza sui numeri,” afferma Jane Alquati, prima firmataria dell’atto. “Il Consiglio comunale deve sapere quanti bambini frequentano le diverse scuole e quali costi sostiene davvero il Comune”.

“Il sistema educativo dell’infanzia di Cremona si basa su un equilibrio tra pubblico e paritario costruito nel tempo,” osserva Andrea Carassai. “Se si vuole modificarlo bisogna spiegare con chiarezza quali saranno le conseguenze per il servizio e per le famiglie.”

Chiude Alessandro Portesani: “A Cremona esiste un sistema integrato pubblico-paritario che funziona e che permette a molte famiglie di scegliere liberamente il percorso educativo per i propri figli. Prima di parlare di revisioni o cambiamenti è giusto dire ai cittadini una cosa molto semplice: quanto costa davvero ogni posto nelle scuole comunali e quanto, invece, costa al Comune ogni posto garantito dalle scuole paritarie”.

