Smog oltre i limiti: anche a Cremona stop da domani alle auto più inquinanti
Per il quinto giorno consecutivo media provinciale delle rilevazioni di Pm10 da parte di Arpa oltre 52 microgrammi/m3: scattano i provvedimenti per limitare le emissioni
Attive, da martedì 10 marzo, come disposto da Regione Lombardia, le misure temporanee di primo livello (arancione) per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che ieri è stato superato, per il quinto giorno consecutivo, il livello di soglia limite del PM10 (52,5 microgrammi/m3). Oltre a Cremona, dal 10 marzo le misure temporanee di primo livello saranno attive anche a Lodi, Monza e Brianza.
In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, domenica 8 marzo, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Corte de’ Cortesi 54, Crema XI Febbraio 47, Cremona Cadorna 48, Cremona Fatebenefratelli 56, Soresina 59, Spinadesco 48) è infatti di 52,5 microgrammi/m3 (per l’attivazione delle misure di primo livello vale il dato a livello provinciale).
Queste le misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7:30 alle 19:30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.
L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.