Tamponamento in A21 tra Pontevico e Cremona, due persone ferite

Momenti di apprensione lunedì mattina in A21, nel tratto tra Pontevico e Cremona, poco dopo il casello di Pontevico, dove due auto si sono tamponate violentemente, intorno alle 8.30. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

I due conducenti, un uomo di 28 anni e uno di 41, sono stati dapprima medicati sul posto e successivamente trasportati al Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Per i rilievi del caso e per gestire il traffico è intervenuta la Polstrada di Cremona.

Fortunatamente la situazione della viabilità non è rimasta compromessa, sebbene già fosse rallentata a causa della presenza di un cantiere.

