9 Mar 2026 Insidie e vantaggi della Rete: l'Unuci organizza incontro con esperti a SpazioComune
9 Mar 2026 Davide Garufi riconfermato alla guida dei Giovani di Confcommercio
9 Mar 2026 Campus, il Politecnico di Cremona tra nuova sede e nuovi corsi
9 Mar 2026 Smog oltre i limiti: anche a Cremona stop da domani alle auto più inquinanti
9 Mar 2026 Morta dopo caduta a cavallo, disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente
Tg Economia – 9/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Guerra in Iran, il caro bollette rischia di costare 10 miliardi in più
– GSE, contratti a lungo termine cruciali contro la volatilità dei prezzi dell’energia
– Terna, ogni euro investito nella rete elettrica genera 1,3 euro di Pil
– Scade il termine per l’undicesima rata della rottamazione quater
