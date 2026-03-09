Ultime News

9 Mar 2026 Insidie e vantaggi della Rete: l'Unuci organizza incontro con esperti a SpazioComune
9 Mar 2026 Davide Garufi riconfermato alla guida dei Giovani di Confcommercio
9 Mar 2026 Campus, il Politecnico di Cremona tra nuova sede e nuovi corsi
9 Mar 2026 Smog oltre i limiti: anche a Cremona stop da domani alle auto più inquinanti
9 Mar 2026 Morta dopo caduta a cavallo, disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente
Video Pillole

Tg News – 9/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Difesa Nato intercetta un missile diretto in Turchia
– Rubio “Teheran vuole tenere il mondo in ostaggio”
– Cinque calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia
– Crans-Montana, cinque nuovi indagati, c’è anche il sindaco
– Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del Ministero
– Frana Niscemi, per gli esperti “il rischio resta elevato”
– Mattarella alle donne: “L’equilibrio non è ancora alla pari”
– Iran, Tajani “Lavoriamo per de-escalation”
– Previsioni 3B Meteo 10 Marzo
