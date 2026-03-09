Ultime News

9 Mar 2026 Insidie e vantaggi della Rete: l'Unuci organizza incontro con esperti a SpazioComune
9 Mar 2026 Davide Garufi riconfermato alla guida dei Giovani di Confcommercio
9 Mar 2026 Campus, il Politecnico di Cremona tra nuova sede e nuovi corsi
9 Mar 2026 Smog oltre i limiti: anche a Cremona stop da domani alle auto più inquinanti
9 Mar 2026 Morta dopo caduta a cavallo, disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente
Video Pillole

Tg Sport – 9/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Derby è rossonero ma il mani di Ricci fa infuriare l’Inter
– Il Genoa rallenta la corsa Champions della Roma
– Sinner batte Shapolavov e vola agli ottavi degli Indian Wells
– Paralimpiadi Milano-Cortina, Chiara Mazzel oro nel SuperG ipovedenti
– Gp Australia F1, Russell e Antonelli dominano davanti alle Ferrari
– La Barba al Palo: “L’8 Marzo del vecchio Modric”
