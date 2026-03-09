Tg Sport – 9/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Derby è rossonero ma il mani di Ricci fa infuriare l’Inter

– Il Genoa rallenta la corsa Champions della Roma

– Sinner batte Shapolavov e vola agli ottavi degli Indian Wells

– Paralimpiadi Milano-Cortina, Chiara Mazzel oro nel SuperG ipovedenti

– Gp Australia F1, Russell e Antonelli dominano davanti alle Ferrari

– La Barba al Palo: “L’8 Marzo del vecchio Modric”

azn

© Riproduzione riservata