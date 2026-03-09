Video Pillole
Tg Sport – 9/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Derby è rossonero ma il mani di Ricci fa infuriare l’Inter
– Il Genoa rallenta la corsa Champions della Roma
– Sinner batte Shapolavov e vola agli ottavi degli Indian Wells
– Paralimpiadi Milano-Cortina, Chiara Mazzel oro nel SuperG ipovedenti
– Gp Australia F1, Russell e Antonelli dominano davanti alle Ferrari
– La Barba al Palo: “L’8 Marzo del vecchio Modric”
