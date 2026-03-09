Ultime News

9 Mar 2026 "Università svelate" in tutta Italia: aderisce anche il Politecnico, campus di Cremona
9 Mar 2026 Fuga di gas in via Ippocastani: chiusa temporaneamente la strada
9 Mar 2026 Esce per portare fuori il cane e non rientra, scomparso 78enne
9 Mar 2026 Scuole d'infanzia, minoranza chiede spiegazioni su modifiche alle convenzioni
9 Mar 2026 Si svela il piano nobile di Palazzo Vescovile, le immagini degli interni
Video Pillole

Von der Leyen “Situazione globale precaria, aumentano le minacce”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’idea che possiamo semplicemente ritirarci e ritirarci da questo mondo caotico è semplicemente un errore. Credo sia fondamentale comprenderlo mentre definiamo la nostra politica estera per l’anno a venire”. Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...