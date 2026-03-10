Levriero precipita dalla terrazza di una casa muore sul colpo. Indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia locale di Cremona su quanto accaduto oggi pomeriggio verso le 16 in un’abitazione della Galleria XXV Aprile, lato corso Campi, dove un cane è precipitato dalla terrazza, piombando a terra da un’altezza di una quindicina di metri. L’animale, un levriero, è morto sul colpo. Per fortuna nessuno è stato colpito, altrimenti le conseguenze sarebbero state serie.

Ora gli agenti sono al lavoro per identificare i proprietari del cane e capire se fosse davvero stato chiuso sulla terrazza. Quel che è certo è che l’animale spaventato ed evidentemente senza un’altra via d’uscita, è salito sul parapetto ed è caduto.

Un brutto episodio. Chi si trovava in centro in quel momento e ha visto ha chiamato subito le forze dell’ordine, mentre qualcun altro si è occupato di coprire il corpo del povero animale. I proprietari del cane, una volta identificati, rischiano una denuncia per abbandono e maltrattamento di animale.

