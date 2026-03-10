Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Video Pillole

Asp Messina, inaugurate due nuove Case di Comunità di tipo Spoke

MESSINA (ITALPRESS) – Servizi più vicini, integrati e continuativi, con particolare attenzione alle fasce più fragili, ai pazienti cronici e alle aree interne del territorio provinciale: l’Asp di Messina accelera sulle Case di Comunità, inaugurando altre due strutture di tipo Spoke nei Comuni di Valdina e Novara di Sicilia. Le Case di Comunità sono opere strategiche finanziate nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza e offrire una presa in carico completa e continua della persona
