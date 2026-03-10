Ultime News

Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match negli ottavi di finale di Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, l’Atletico Madrid ospita il Tottenham – in diretta tv e streaming – nell’andata degli ottavi della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano al match dopo aver eliminato il Bruges nei playoff, mentre gli Spurs di Igor Tudor sono volati direttamente agli ottavi grazie al quarto posto conquistato nella fase campionato. 

 

La sfida tra Atletico Madrid e Tottenham è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone 

Tottenham (4-4-2): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Gray; Sarr, Palhinha, Simons, Gallagher; Solanke, Kolo Muani. All. Tudor 

 

Atletico Madrid-Tottenham sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

