Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco

Il primo Meeting nazionale di Piediluco ha segnato l’avvio della stagione sui 2000 metri e ha rappresentato uno dei primi confronti tecnici di riferimento per le categorie giovanili. In Umbria la Canottieri Baldesio, accompagnata da Giancarlo Romagnoli, Lorenza Romagnoli e Cristian Fiocchi, si è presentata con 12 equipaggi, quasi tutti nelle categorie Under 17 e Under 19, in un contesto molto competitivo. Il bilancio parla di tre medaglie di bronzo e cinque finali A conquistate, risultati che offrono indicazioni incoraggianti nella prima uscita nazionale dell’anno.

Il risultato tecnicamente più significativo arriva dal singolo Under 17 femminile, barca valutativa per eccellenza. Maria Milanesi firma un percorso di alto livello: vittoria in qualificazione, secondo posto in semifinale e medaglia di bronzo in finale A, al termine di una gara che conferma la solidità dell’atleta cremonese nelle prove individuali.

Tra i risultati di maggiore valore tecnico c’è anche il percorso di Emma Caratozzolo nel singolo Under 19 femminile. L’atleta della Baldesio supera qualificazione e semifinale e centra l’accesso alla finale A, un risultato particolarmente significativo trattandosi del primo anno nella nuova categoria, dove il livello agonistico cresce sensibilmente. Caratozzolo e Milanesi protagoniste insieme anche nel doppio femminile, dove riescono a qualificarsi per la finale A, chiudendo poi al quarto posto dopo un percorso convincente nelle batterie.

Un altro podio arriva dal quattro di coppia Under 17 maschile. L’equipaggio composto da Leone Allodi, Marco Telli, Mattia Venturini e Sami Omari costruisce la propria gara già nelle batterie e in semifinale e nella finale A riesce a conquistare un terzo posto in una prova molto serrata. Da sottolineare che Mattia Venturini e Marco Telli, si stavano mettendo in evidenza anche in doppio con la vittoria sia in qualificazione che in semifinale. L’equipaggio non ha poi preso parte alla finale del doppio per concentrare le energie su quella del quattro di coppia, scelta che si rivelerà efficace con il podio conquistato.

Completano il quadro delle medaglie il terzo posto nell’otto Under 17 femminile misto Monate, dove era presente Allegra Ansanelli, impegnata anche nel doppio Under 17 con il Sannio Bosa, con cui raggiunge la finale A, passando per un terzo posto in batteria e il secondo in semifinale.

Per quanto riguarda gli altri equipaggi in gara: Dan Andrei Lupu e Luca Pisciotta hanno gareggiato sia il singolo sia il doppio Under 17, mentre Margherita Bernardelli e Matilde Contardi nel doppio Under 19 e successivamente nel quattro di coppia misto insieme alle atlete del CUS Pavia.

Al termine della trasferta il consigliere Giancarlo Romagnoli, presente a Piediluco, ha voluto rivolgere un pensiero agli atleti della Baldesio, sottolineando soprattutto lo spirito di squadra dimostrato durante il meeting: “Avete affrontato questo primo confronto nazionale con determinazione e spirito di gruppo. Ho visto un gruppo unito, una squadra compatta, capace di essere combattiva ma anche collaborativa e rispettosa dei colori che rappresenta. Sono esperienze che danno sicurezza e stimoli per continuare a lavorare in allenamento e crescere nelle prossime gare”, non è mancato anche un sentito ringraziamento ai tecnici presenti Lorenza e Cristian e al lavoro svolto con passione.

Risultati:

Singolo Under 17 M – Dan Andrei Lupu (Baldesio)

5° in qualificazione – 8:10.15

Singolo Under 17 M – Luca Pisciotta (Baldesio)

6° in qualificazione – 8:13.23

Singolo Under 17 F – Maria Milanesi (Baldesio)

1ª in qualificazione – 8:21.29

2ª in semifinale – 8:54.30

3ª in finale A – 8:36.80

Singolo Under 19 F – Emma Caratozzolo (Baldesio)

2ª in qualificazione – 8:05.61

2ª in semifinale – 8:28.54

7ª in finale A – 8:32.96

Doppio Under 17 M – Mattia Venturini, Marco Telli (Baldesio)

1° in qualificazione – 7:07.77

1° in semifinale – 7:20.78

non disputata la finale per concentrare le energie sulla finale del quattro di coppia

Doppio Under 17 M – Luca Pisciotta, Dan Andrei Lupu (Baldesio)

6° in qualificazione – 7:56.73

5° in semifinale – 7:45.34

Doppio Under 17 F – Gaia Calaresu, Allegra Ansanelli (Baldesio) – misto Sannio Bosa

3° in qualificazione – 8:07.37

2° in semifinale – 8:21.97

6° in finale A – 8:32.91

Doppio Under 19 F – Margherita Bernardelli, Matilde Contardi (Baldesio)

5° in qualificazione – 8:17.65

Doppio Under 19 F – Emma Caratozzolo, Maria Milanesi (Baldesio)

3° in qualificazione – 7:50.39

4° in finale A – 7:51.18

Quattro di coppia Under 17 M – Leone Allodi, Marco Telli, Mattia Venturini, Sami Omari (Baldesio)

2° in qualificazione – 6:40.69

3° in semifinale – 6:55.10

3° in finale A – 6:44.57

Otto Under 17 F – misto Monate con Allegra Ansanelli (Baldesio)

3° in finale A – 7:37.45

Quattro di coppia Under 19 F – Matilde Contardi, Margherita Bernardelli (Baldesio) – misto CUS Pavia

8° in finale A – 7:58.07

