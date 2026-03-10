Ultime News

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano

A svelare il nome del l’uomo che sta facendo di nuovo battere il cuore all'imprenditrice cremonese è il settimanale "Chi"

Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore. A rivelarlo è la rivista “Chi” che annuncia la pubblicazione sul numero in edicola mercoledì di un servizio fotografico che non lascerebbe spazio a dubbi. Il nuovo amore della cremonese si chiamerebbe Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale che produce pneumatici.

Dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. “Chi” anticipa una foto in cui la nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma. Secondo il racconto di anticipazione poi la coppia poi sul cammino avrebbe incontrato la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. E ci sarebbe un bacio che conferma la relazione.

Jose Hernandez era nel gruppo che ha passato gli ultimi giorni del 2025 e i primi del 2026 tra Medellin e Cartagena con Chiara Ferragni e Valentina Ferragni.

