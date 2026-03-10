Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
Video Pillole

Cinema, Mancinelli “In Rosso Volante l’anima eroica e intima di Eugenio Monti”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Los Angeles Italia Film Festival, le parole del compositore e direttore d’orchestra Fabrizio Mancinelli, a margine della presentazione di “Rosso Volante”, il film interpretato da Giorgio Pasotti, che racconta la vita di Eugenio Monti, celebre bobbista italiano soprannominato così dal giornalista Gianni Brera. “Ho potuto creare dei temi musicali che si intersecassero tra loro e che dessero vita alla molteplicitità di personalità di ‘Rosso Volante'”, spiega Mancinelli.

col/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...